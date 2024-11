Meloni-Schlein, nuove frecciate. “Sinistra al caviale”. “Mai mangiato, ma non sopporto l’olio di ricino”

Roma, 8 novembre 2024 – Nuovo botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Dopo la querelle di ieri, oggi la premier ha rincarato la dose punzecchiando la leader dem: “Ieri Elly Schlein ha detto che io svilisco i diritti sindacali perché a una trasmissione radiofonica leggera ho risposto a un sms leggero, dove dicevo che non mi sentivo bene ma che ero comunque a fare il mio lavoro”, ha incalzato la presidente del Consiglio durante un punto stampa dal Consiglio europeo a Budapest.

"Mi spiace che anche su questo si riesca a fare polemica, non so cosa si intenda per 'svilire i diritti sindacali' che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale, ma so che sono abituata a fare il mio lavoro anche quando non sono nella massima forma perché ho preso un impegno con gli italiani".

Giorgia Meloni ed Elly Schlein

La risposta di Schlein

Parole a cui ha nuovamente replicato, dalla manifestazione degli autoferrotranvieri, Schlein. “Io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino”, ha dichiarato la segretaria del Pd citando l’estratto di semi utilizzato durante il fascismo come strumento di tortura. “Quindi continueremo a stare al loro fianco”, ha aggiunto prima di lanciare una nuova frecciata alla premier: “Meloni si occupi, invece, del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che non ce la fanno più e non arrivano a fine mese anche se lavorano".

Calenda: “Diamoci una regolata”

Sulle scaramucce tra le due leader è intervenuto subito Carlo Calenda (Azione). "Trump si sta preparando a mettere dazi che colpiranno duramente l'economia italiana, Draghi lancia un nuovo allarme, cade il governo tedesco e la presidente del Consiglio e la leader del principale partito d'opposizione si scambiano battute sulla 'sinistra al caviale'”, ha attaccato. “In tutto questo il segretario della Cgil continua a inneggiare alla rivolta sociale, affermazioni che un Luciano Lama non avrebbe mai fatto. E allora o ci diamo una regolata e cominciamo ad affrontare seriamente il tema della recessione che arriverà con numeri e progetti o se continuiamo con battutine e polemiche finirà malissimo". Il riferimento, oltre alla querelle Schlein-Meloni, è alle parole del segretario della Cgil Maurizio Landini che stamane, durante lo sciopero del trasporto pubblico locale, ha rilanciato il “bisogno della rivolta sociale”.