Educazione sessuale?: "Il tema sarà l’infertilità". L’opposizione non ci sta: "Grave retromarcia"

La somma di 500mila euro prevista in manovra per promuovere la salute e l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole secondarie sarà usata per formare gli insegnanti sull’infertilità e sui modi per prevenirla. Ad annunciarlo, nell’Aula della Camera, è il ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a una interrogazione della Lega.

"Una retromarcia gravissima rispetto a ciò che prevede la legge, un’operazione sporca", accusa Riccardo Magi (foto), primo firmatario dell’emendamento sull’educazione sessuale a scuola. Dello stesso tenore le reazioni del Pd che definisce la mossa "sconcertante" sottolineando che si tratta di "un’operazione politica manipolatrice, volta a soddisfare la fissazione sessuofobica di certa destra". I leghisti cantano invece vittoria: "Non ci sarà mai spazio per l’ideologia gender nelle scuole".

Il sì all’emendamento di Magi alla legge di Bilancio era stata contestata dai Pro vita che avevano annunciato barricate contro l’educazione sessuale a scuola. Ora la precisazione sulla destinazione di quei 500mila euro suona come una repentina inversione di rotta. Questi fondi saranno impiegati per formare gli insegnanti "prioritariamente riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile, con particolare riferimento all’ambito della prevenzione delle infertilità", spiega Ciriani. Per poi precisare: "La somma non avrebbe consentito iniziative a più ampio spettro".