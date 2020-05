Roma, 17 maggio 2020 - Attorno alle 18.30 è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto sulle riaperture in vigore da domani, lunedì 18 maggio. L'annuncio, arrivato da fonti di palazzo Chigi, giunge al culmine di una lunga giornata, l'ennesima, di attese e polemiche, soprattutto sul fronte del rapporto con le Regioni. Ma alla fine il dpcm 18 maggio - 21 pagine, firmate anche dal ministro della Salute, Speranza - è realtà e da domani può cominciare la nuova Fase 2 con le nuove misure per il contenimento dell'emergenza da Coronavirus.

Nella conferenza stampa di sabato sera, il premier aveva parlato di "rischio calcolato", facendo leva sulla responsabilità degli italiani. A cominciare dall'uso della mascherina per cui permane l'obbligo (eccetto per gli under 6) nei luoghi pubblici chiusi e per i trasporti pubblici. Chi ha una infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5 gradi - recita l'articolo 1 del dpcm - dovrà rimanere a casa "contattando il proprio medico curante". Riassumendo, ecco le principali novità: cortei vietati, solo manifestazioni in "forma statica"; stop a sale giochi, sale scommesse e sale bingo; dal 25 maggio via libera a palestre e centri sportivi; spettacoli all'aperto dal 15 giugno con 1.000 persone al massimo, fino a 200 nei cinema e teatri. Ecco nel dettaglio le misure.

Negozi

Da domani riprendono le attività commerciali al dettaglio. Ma a determinate condizioni: dev'essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni".

Spettacoli fino a 1.000 persone all'aperto

Gli spettacoli nei teatri, sale da concerto, cinema possono riprendere dal 15 giugno. Viene indicato un numero massimo di 1.000 persone per spettacoli all'aperto; 200 persone per spettacoli al chiuso, per singola sala. Le regioni possono stabilire una diversa data in relazione al contagio. Ma ovviamente le situazioni non saranno come quelle di prima, perchè le regole prevedono: distanziamento anche tra gli artisti, misurazione della febbre a maestranze e pubblico, con divieto di partecipazione per chi ha più di 37,5 gradi di febbre; uso obbligatorio della mascherina e niente vendita di cibo, quindi stop a pop corn e bibite.

Spiagge

"Per le attività" negli stabilimenti balneari e "nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità".

Stop a scommesse e sale giochi

Dal 18 maggio "sono sospese le attività di". Lo prevede l'articolo 1 del Dpcm.

Distanze in chiesa

Da domani l'accesso in chiesa è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro. Lo prevede il Dpcm firmato del premier Giuseppe Conte. "L'accesso ai luoghi di culto -si legge nel testo definitivo del provvedimento sulle riaperture- avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro".

Palestre e piscine

Come aveva già anticipato Conte sabato, dal 25 maggio riprendono "l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati".

Chi entra in Italia

Un'altra novità contenuta nel dpcm riguarda chi viaggia per lavoro in Italia: queste persone sono esonerate dall'isolamento volontario se transitano o vengono nel nostro Paese per motivi di affari. Nessuna quarantena, quindi, "per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi si muove fino a cinque giorni lungo la Penisola ha l'obbligo di: indicare i motivi del viaggio, fornire l'indirizzo completo di dove si soggiorna, "indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti" e un recapito telefonico.