Discorso di Mattarella di fine anno: ecco tutti i temi cari al presidente

Roma, 31 dicembre 2023 - Parole di fiducia e speranza rivolte agli italiani, prima di tutto, puntando su unità e solidarietà. Per tradizione è sempre stato questo il cuore del discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Nona volta quest’anno, il 75’ discorso per un presidente della Repubblica.

Cosa dirà Mattarella nel discorso di fine anno

Alle 20:30 in punto su tutte le principali reti tv, il capo dello Stato si affaccerà nelle case degli italiani riuniti per il Veglione e farà un bilancio del 2023 e un augurio per il 2024.

Costituzione, diritti, pace giusta ma anche un richiamo ai numeri choc dei femminicidi. E ancora, tra i temi che dovrebbero essere al centro del discorso, le innovazioni tecnologiche come l’Intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici, il lavoro che manca e che deve essere dignitoso, la lotta alla violenza contro le donne e le aspirazioni dei giovani.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Quanto durerà il discorso

Un discorso impegnativo, dunque, di circa 15-20 minuti, per mesi che sono stati e saranno difficili. E ancora una volta il Presidente dovrebbe presentarsi in piedi, con le tre bandiere di Quirinale, Italia ed Europa alle spalle. Chi si aspetta parole di rassegnazione sarà però deluso, perché Mattarella, come ha già fatto negli anni drammatici della pandemia, intende incoraggiare gli italiani puntando sulla leva dell’unità e della solidarietà, ricordando a tutti che il nostro Paese, quando mostra il suo lato migliore di comunità coesa e sa mettere il bene comune davanti agli egoismi, è in grado di superare ogni crisi.

Il doppio anniversario

E quest’anno con la tradizione ricorre un doppio anniversario. A inaugurare i messaggi del Capo dello Stato fu Luigi Einaudi, allora via radio, l’ultimo giorno del 1949. Una cifra, 75 anni, che quest’anno ha segnato anche l’anniversario della Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948 e ricordata da Sergio Mattarella in questi dodici mesi quasi articolo per articolo, in una sorta di pedagogia civile che molto probabilmente sarà uno dei focus anche del discorso di questa sera.

Non un contrappunto alle riforme appena varate dal governo però, su cui il Presidente non dirà una parola, quanto un richiamo alto ai valori fondanti della nostra convivenza. Primo fra tutti i valori richiamati dalla Carta quello della pace, messa a rischio da due conflitti su cui il capo dello Stato è più volte intervenuto.