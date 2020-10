Roma, 1 ottobre 2020 - Volano gli stracci, in casa 5 stelle, e in tv il solito Alessandro Di Battista dà fuoco alle polveri. Ma stavolta incappa in un 'incidente diplomatico' con Mastella. Il quale gli risponde con un bel "vaffa", in perfetto stile M5S degli esordi. Il tema è l'alleanza col Pd, che Di Battista giudica "la morte nera".

Ma ecco come è andata. Di Battista - in una anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera a Piazzapulita, su La7, e pubblicata sul profilo twitter del programma - vede nero nel futuro del movimento e avverte: "Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto".

"Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'UDEUR buono forse più per la gestione di poltrone..."



Parla Alessandro #DiBattista.



Il tono - ovviamente - non va giù a Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex leader dell'Udeur, che tramite agenzia utilizza tutta la sua vis polemica per replicare a Di Battista: "Non conosce la storia mentre per la geografia ha girato il mondo a spese di qualche giornale amico producendo reportage noiosi e insignificanti. Non essendo riuscito a realizzare la scalata al suo partito per incapacità politica, questa sorta di Robespierre all'Amatriciana chiama in causa me con una comparazione senza capo nè coda politica. A lui replico allo stesso modo di come i grillini, egli compreso, si esercitavano con il famoso 'vaffa' e in quel 'vaffa' c'ero anche io. Oggi gli replico scegliendo lo stesso termine: 'Caro Di Battista, vaffa...' .