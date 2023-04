Sara Simeoni: "Gli chiesi di allenarmi perché ero innamorata. Ed è ancora mio marito"

Settant'anni di Sara Simeoni, la prima donna ad andare oltre i 2 metri, ma anche, in questi ultimi anni, commentatrice sempre autoironica e ottimista in tv. Nel podcast "Un altro giorno", ci parla di quando "usciva con le amiche piegata in avanti perché era troppo alta", della pressione enorme nel mondo dello sport di oggi, mentre in quello dei suoi anni solo "i maschi erano sempre serviti e riveriti". Ci svela chi era quel tale Fracchia, che riprese in un video artigianale il suo record del mondo. E parla anche di Erminio Azzaro, di come nel 1974 gli chiese di allenarla perché era innamorata di lui. Ed è ancora suo marito: Sara ed Erminio sono una delle coppie più longeve dello sport. Ecco perché…

Ha collaborato Marco Santangelo