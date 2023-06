The Cranberries, nel segno di Dolores 1989, in una sala prove di Limerick, in Irlanda, si presenta una ragazzina di 18 anni, in tuta e con una tastiera sottobraccio. Davanti a sè ha tre ragazzi in cerca di cantante. Quella ragazzina prende il microfono, canta un brano di Sinead o' Connor e cambia il corso del rock anni '90. Si chiamava Dolores O' Riordan e in quella sala prove era arrivata, ovviamente, per caso...