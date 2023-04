Tutti frutti. Così il rock ‘n’ roll è diventato trasgressivo Il rock 'n' roll delle origini non era certo provocatorio. Impossibile ammiccare al sesso e al divertimento sfrenato in un'America puritana e timorata di Dio. Andò così, fino al 1955 e all'arrivo sulla piazza di un diavolo nero, spesso in gonnella. Little Richard, mito assoluto, genio e sregolatezza, ribaltò i codici e trasfigurò il rock 'n' roll. Senza di lui Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, il punk, nulla di questo sarebbe arrivato. Ecco come ha fatto...