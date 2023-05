Da una rissa sventata nacquero gli Oasis Glascow, 31 maggio 1993. Fuori da un locale c'è un gruppo di giovanissimi appena arrivato in pulmino da Manchester. Vogliono suonare ma c'è stato un malinteso, e in scaletta non ci sono. Il buttafuori li... buttafuori, loro si fanno minacciosi, le altre band si mobilitano per loro, rinunciando a 5 minuti di esibizione a testa. Alla fine suoneranno e sarà quello l'incontro con il loro destino