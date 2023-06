Bob Marley, così è nato il Reggae Anni '50, Trench Town, sobborgo di Kingston in Giamaica. Un gruppo di musicisti poveri in canna e senza strumenti decidono di spostare l'accento delle chitarre dal battere al levare. È un piccolo passaggio eppure una rivoluzione. Per diffondersi nel mondo però serviva un re, e allora eccolo: ladies and gentleman, Mr. Bob Marley