Così Modugno è diventato "Mister volare" È un gioco di specchi a far sorgere la stella artistica di Domenico Modugno. Un misto tra casualità, destino e capacità di sapere cogliere l'attimo. Come quando al telefono gli dissero: ma tu sei siciliano? E lo sventurato pugliese, giocando a dadi con la sorte, mentì per far nascere mister Volare... Ecco come andò davvero.