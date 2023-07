Come rubare un'auto, venire arrestati e diventare Jimi Hendrix Tutto nella breve vita di Jim Hendrix è frutto straordinario e casuale del destino. Siamo nel 1961, Woodstock non è ancora neppure nei sogni dei suoi organizzatori. In quegli anni un ragazzino magro e poverissimo inizia il suo percorso randagio nel mondo, chitarra a tracolla, che lo porterà a diventare ad oggi uno dei musicisti più geniali della storia