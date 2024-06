L’intervista a Gino Cecchettin: superare la cultura patriarcale attraverso il dialogo

La Direttrice di QN Quotidiano Nazionale Agnese Pini in questo episodio del podcast QN X LE DONNE intervista Gino Cecchettin. Il suo libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia" è una vera e propria lettera d’amore. In queste 160 pagine, tra dolore e amore, emerge la personalità di Giulia, ciò in cui credeva ma anche quali mezzi si possono mettere in campo per cercare di cambiare una cultura patriarcale e fermare il dramma dei femminicidi.

