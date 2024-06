L’intervista a Maria Serena Porcari (Dynamo Camp): costruire imprese inclusive e solidali è possibile

La Direttrice di QN Quotidiano Nazionale Agnese Pini in questo episodio del podcast QN X LE DONNE intervista Maria Serena Porcari, che dopo una precedente carriera in alcune aziende all’estero ed in IBM, dal 2004 è Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo Camp ETS e Presidente e CEO di Dynamo Academy Srl.

Una nuova serie di conversazioni che esplora le vite e le carriere di personalità di spicco nel campo dell'economia, della cultura, del diritto e del sociale. Attraverso racconti personali e successi professionali, il podcast mette in risalto figure femminili ispiratrici, trattando le sfide e i pregiudizi che hanno affrontato nel loro cammino.