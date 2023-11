I segreti del restyling della Garisenda

La Torre malata ha bisogno di una cura ricostituente. Prima si partirà con la messa in sicurezza, con una cintura anti-crolli, poi la Garisenda verrà incapsulata. A questo punto, si darà il via al restauro vero e proprio. Diverse le ipotesi in campo, oltre alle iniezioni di malta nel basamento: dallo smontaggio e rimontaggio della Torre alla 'decapitazione' della Garisenda.