Caffè Rossoblù: dialogo con Massimo Vitali

L'Olimpico di Roma è un luogo del cuore per il Bologna. Un luogo dove i rossoblù hanno scolpito la storia sessant'anni fa, ma da lunedì anche un luogo dove i rossoblù hanno messo radici profonde per il futuro. La vittoria per 3-1 sui giallorossi è un timbro sul passaporto: l'aereo per la Champions aspetta solo di decollare. Di Bologna ne ha visti e raccontati tanti Massimo Vitali, da 35 anni firma del Carlino. Dove c'è il Bologna, lì c'è anche Max. Come la scorsa estate a Valles, all'alba di una stagione che sarebbe poi diventata magica. Il 'Caffè Rossoblù' di oggi lo prendiamo con lui.