Caffè Rossoblù: dialogo con Andrea Coppari

"Signori e signori buongiorno: siamo pronti per l'imbarco..". Probabilmente solo quando sentiranno questa voce all'aeroporto Marconi, i tifosi del Bologna realizzeranno davvero di essere in Champions League. Dal pullman all'aereo: tutta un'altra vita. E cambierà dolcemente tutto anche per il Centro Bologna Clubs che da settembre dovrà organizzare le trasferte in Europa. Ne parliamo con il presidente Andrea Coppari, ospite del 'Caffè rossoblù' di oggi.