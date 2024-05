Caffè Rossoblù: dialogo (di mercato) con Marcello Giordano

“È anche una questione di vanità, mi piace poter dire no a grandi offerte”. La frase esce dal cilindro di Walter Sabatini. Le grandi offerte sono anche l'effetto collaterale di una stagione meravigliosa come quella del Bologna, il dark side della Champions League. I tifosi rossoblù tremano all'idea di veder partire i loro campioni. Timori fondati? Ne parliamo con Marcello Giordano. Giornalista e conduttore radiofonico, dal 2005 Marcello scrive per il Resto del Carlino, di cui negli anni è diventato l'uomo mercato. Il 'Caffè rossoblù' di oggi lo prendiamo con lui.