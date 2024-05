Conserva di Valverde, Bagni di Mario, Cisterna e non solo. Da sempre i bolognesi hanno tanti modi per chiamare il sistema di approvvigionamento idrico che permetteva di rifocillare d'acqua la statua del Nettuno, ma anche altri monumenti cittadini. Ma come sono nati i Bagni di Mario? E perché? Come funzionano oggi? Elena Selmo di 'Succede solo a Bologna' porta i nostri ascoltatori in un viaggio sotterraneo.