Il maestro Olmi e il coro di bambini ucraini

Il maestro Paolo Olmi e la Young Musicians Orchestra invitano un coro di bambini ucraini, proveniente da Ternopil, per un concerto speciale il 2 dicembre nella Basilica di San Petronio. Un evento organizzato dal Rotary club, a ingresso libero, per raccogliere fondi a favore degli orfani e di tutte le vittime della guerra in Ucraina.