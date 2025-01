Terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 3.0 sentita anche a Napoli. Panico e gente in strada

Napoli, 17 gennaio 2025 - Alle 17.53 una scossa di terremoto è stata registrata a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, ma è stata sentita in molti quartieri della città, oltre che a Pozzuoli, Quarto e in altri comuni dell'area. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo di 3.0 a 2 chilometri di profondità, con epicentro nella Solfatara. Nei quartieri di Fuorigotta, Bagnoli, Cavaleggeri e Agnano e Vomero la scossa si è sentita molto forte.

Il tam tam è corso sui social e la gente è scesa in strada impaurita. Su twitter tante le segnalazioni con post del tipo: "scossa forte e duratura"; "scossa da paura"; "a Fuorigrotta si è ballato"; "scossa sentita a Monte di Procida".

Nel giro di poco meno di 60 secondi, a cavallo tra le 17,53 e le 17,54, sono state in totale tre le scosse registrate dai sismografi dell'Ingv. La più corposa, quella centrale, di magnitudo 3.0, era stata preceduta 29 secondi prima da una scossa lieve da 1.6. Infine la terza e ultima scossa avvertita di magnitudo 1.7 è arrivata a 53" di distanza dalla prima che aveva aperto la sequenza.

Per la sequenza di eventi sismici in corso, al momento non si registrano danni.