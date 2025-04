Napoli, sparatoria sulla processione della Madonna dell’Arco: due feriti gravi

Napoli, 14 aprile 2025 – Un’auto affianca la processione e spara sulla folla. È finita nel sangue la processione della Madonna dell’Arco, che si è svolta la domenica delle Palme nel centro di Napoli. Due le persone rimaste ferite.

I proiettili hanno colpito all’occhio un 23enne e lesionato un’arteria a un 31enne. Un terzo uomo è arrivato in ospedale in tarda notte con una ferita d’arma da fuoco al ginocchio, ma sembra che le due sparatorie non siano collegate tra loro.

La sparatoria

È accaduto intorno alle 23 di ieri sera in via Giovanni Tappia, nel borgo di Sant’Antonio Abate. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, sembra che a sparare sulla folla sia stato un uomo a bordo di un’auto. La vettura si è avvicinata alla folla di fedeli in processione, ha abbassato il finestrino e ha fatto fuoco. Attimi di puro terrore: avrebbe potuto essere una strage.

Il movente

La polizia ha aperto le indagini, tra le tante piste al vaglio per accertare il movente dell’aggressione armata ci sarebbe anche una presunta lite tra donne, poi degenerata. Ma al momento non ci sono certezze, gli inquirenti stanno ascoltando i numerosi testimoni per ricostruire la dinamica. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

I feriti operati d’urgenza

Fortunatamente, la sparatoria ha causato solo due feriti, entrambi capitati sulla traiettoria di fuoco. È stato un caso: visto la dinamica di quanto accaduto, avrebbe potuto diventare una strage.

ll primo è un 31enne originario della zona Case Nuove: un proiettile lo ha colpito ad una gamba, lesionando un’arteria. L’uomo è stato sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Il secondo ferito è un ragazzo di 23 anni che vive nella zona del Mercato. Il ragazzo è stato raggiunto da una pallottola all’occhio sinistro, l’esplosione gli ha anche provocato una frattura dell’orbita e ora è ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale del Mare.

Spunta un terzo ferito

Verso la mezzanotte e mezza, è arrivato all’ospedale Vecchio Pellegrini un terzo uomo ferito a colpi d’arma da fuoco. Si tratta di 56enne residente al quartiere Vasto, colpito al ginocchio da un proiettile esploso da uno sconosciuto. Tuttavia, i due episodi non sarebbero collegati tra loro.