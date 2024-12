Natale da incubo: picchiata e sequestrata in una stanza di hotel, arrestato 23enne in fuga

Napoli, 31 dicembre 2024 – Picchiata e sequestrata in una camera di hotel. Il copione è drammaticamente simile a tante storie che costellano la cronaca: lui che non accetta la fine della relazione, la perseguita e la convince a un ultimo appuntamento. Siamo a Napoli, 24 di dicembre: è l’inizio di un incubo, con il ragazzo che il giorno successivo, a Natale, sequestra la ex e la libera solo la mattina del 26 dicembre, dopo 36 ore di violenze. Quindi la fuga e l’arresto, avvenuto la sera del 30 dicembre ad opera dei carabinieri.

L’inseguimento e i messaggi

Il ragazzo arrestato ha 23 anni, la sua vittima ha 22. Non stanno più insieme da inizio dicembre, dopo una relazione durata dieci mesi. La sera della vigilia di Natale lui si trova davanti a casa di lei: la vede entrare in un'auto con degli amici e decide di seguirli. Nasce un breve inseguimento e fortunatamente la ragazza con gli amici riesce a far perdere le proprie tracce. Lui però non si arrende e viene a sapere in qualche modo che la sua ex quella notte dormirà nel centro storico della città, a casa di una amica. Si apposta, la tempesta di messaggi. Il giorno di Natale la vittima decide di rispondere alle chiamate del ragazzo e cade nel tranello dell'ultimo incontro.

I pugni e il sequestro

Lui la porta al belvedere del parco del Vesuvio. Quando a lei arriva un messaggio in chat, lui le strappa lo smartphone dalle mani e lo distrugge, poi inizia a tempestarla di pugni, schiaffi e morsi. Durante l'aggressione il 23enne riprende la scena con il proprio cellulare. Nelle immagini registrate, il volto gonfio e sanguinante della vittima e l'attimo in cui lei - riversa a terra - viene colpita alla nuca con un calcio. Lui però non vuole fermarsi e prende di peso la ragazza mettendola in auto. Durante il tragitto il 23enne si fermerà in una farmacia di Secondigliano dove acquisterà del ghiaccio e delle pomate per gli ematomi. La ragazza ormai è terrorizzata e non tenta neanche più la fuga. Lui decide di non accompagnarla a casa e prende la strada di Qualiano, a nord di Napoli. In un albergo, il 23enne prende il documento della vittima e, mentre lei rimane in auto, effettua la registrazione in struttura. Nel motel lei entrerà con in testa un cappuccio di felpa.

La fine dell’incubo

Passano lì tutta la notte e fortunatamente la mattina del 26 dicembre la ragazza riesce a convincerlo a lasciarla, dicendo che racconterà di essere stata picchiata da altre ragazze. Il ragazzo così la porta dai nonni di lei a Napoli, per poi andare via, non prima di averle lasciato lo smartphone, quello con all'interno i video. Ma gli anziani coniugi non credono alla nipote. Arriva la madre della vittima e la verità viene a galla. Sono le 21 di Santo Stefano e la ragazza si trova nell'ospedale Cto di Capodimonte.

Per lei una prognosi di 40 giorni e un referto che indica una frattura dell'osso nasale, contusioni, ematomi ed escoriazioni multiple sul volto, sulle mani e alle gambe, oltre lo stato di agitazione. Mancano 15 minuti al 27 dicembre e i sanitari allertano i carabinieri.

La fuga e l’arresto

La vittima - dimessa e accolta nella stanza rosa - racconterà le ore passate con l'ex ai militari dell'Arma, che intanto hanno acquisito il video delle aggressioni. L'uomo è fuggito ma i carabinieri trovano verso le 6 del mattino del 27 dicembre la sua auto lasciata in via Cesare Rosaroll; per ore si appostano nei pressi del veicolo attendendo. Nella serata del 30 dicembre arriva la svolta mentre la vittima riceve lunghissimi messaggi deliranti da profili social fake. I carabinieri trovano il 23enne in un b&b di Agnano, dove si era nascosto utilizzando un documento di identità di un suo amico, ora denunciato.