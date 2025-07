Bambino di Caivano morso dal ragno violino. Il piccolo è stato operato e sta bene

Napoli, 14 luglio 2025 - Un bambino di 4 anni è stato morso da ragno violino sulla coscia che gli ha causato una necrosi. Il piccolo di Caivano, in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono, rende noto in questi giorni 'Caivano Press'.

Il caso risale agli inizi di luglio e dopo l'intervento per il piccolo nessuna conseguenza e ora è fuori pericolo. L'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato come comportarsi in questi casi. Innanzitutto bisogna restare calmi, e ragionare a mentre fredda: "Nessun panico".

Il primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova sui social ha sottolinea to l’importanza di "gestire in maniera appropriata le morsicature del ragno violino", partendo da un monitoraggio costante dell'evoluzione dell'area colpita.

Il morso del ragno violino può causare delle "complicazioni, soprattutto di tipo infettivo". "In genere quando il ragno violino morde non succede gran che, ma in alcune situazioni particolari viene iniettato del veleno che forma un'area detta escara, una 'crosta' sotto la quale possono proliferare dei batteri. Il rischio è che questi batteri possano dare un'infezione grave, profonda, che in alcuni casi arriva a forme di fascite" con necrosi.

Bassetti suggerisce: "Bisogna pulire molto bene dove si è stati morsicati" dal ragno, quindi "monitorare dove si è stati morsicati", e subito "rivolgersi alle cure dei medici", a maggior ragione se compare una lesione in via di peggioramento.

L'estate porta con sé anche questo problema, ma bisogna reagire senza panico, sottolinea l’infettivologo: "Si torna a parlare del ragno violino. L'anno scorso abbiamo assistito a numerosi casi, alcuni veramente impegnativi e qualcuno mortale", scrive Bassetti, che però ricorda anche che le "complicazioni infettive solo in alcuni casi".

Il ragno violino, o Loxosceles rufescens Dufour, è un ragno appartenente alla famiglia dei Sicaridi, una specie nativa dell'area mediterranea. Ha abitudini notturne e non è aggressivo, quindi solo raramente morde e ancora più di rado il suo morso può dare gravi complicanze sanitarie all'uomo. E' piccolo, non supera i 9 mm di corpo e che può raggiungere al massimo i 4-5 cm con le zampe. Le femmine sono più grandi dei maschi. Il colore marrone-giallastro uniforme, fatta eccezione per una macchia sul prosoma che ricorda vagamente la sagoma di un violino, lo aiuta a nascondersi. Sua peculiarità sono i sei occhi, contro gli otto della maggioranza dei ragni.

Caccia di notte senza ragnatela e tesse solo pochi fili disordinati negli stretti anfratti che usa come rifugi, dai quali comunque non si allontana mai. Solo in rari casi può rifugiarsi in vestiti, scarpe e lenzuola, ed è lì che si rischia di più di essere morsi, perché si sente minacciato.

Il morso è indolore nell'immediato, ma i sintomi compaiono diverse ore dopo. Solo in due casi su tre il ragno infligge un morso a secco, e inietta una bassa quantità di veleno, causando solo moderato indolenzimento e arrossamento locale, che passa da solo in poco tempo senza ulteriori complicazioni. Nei casi più gravi il ragno inietta la sua citotossina che, specialmente in soggetti deboli o debilitati, può causare loxoscelismo, ossia la formazione prima di un edema e poi di un'ulcera necrotica più o meno estesa che può perdurare anche alcuni mesi prima di guarire, e che va trattata ricorrendo alla chirurgia plastica per sostituire il tessuto morto con tessuto sano, anche per evitare ulteriori infezioni. La gravità della situazione dipende comunque dalla localizzazione del morso, dall'estensione della gangrena e dai relativi rischi indiretti di infezione.

La malmignatta

Il ragno violino è considerato una delle uniche due specie italiane con potenziale rilevanza medica assieme alla malmignatta, o Latrodectus tredecimguttatus. Le lesioni del morso però sono uguali a quelle provocate da altri ragni e quindi sarebbe meglio coglierlo sul fatto e identificarlo, anche perché è indolore all'inizio.