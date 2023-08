Pozzuoli: famiglia di 5 persone a bordo di uno scooter, tutti senza casco, sulla strada per il mare. Ecco il video

Pozzuoli (Napoli), 7 agosto 2023 – La mamma che guida lo scooter con il figlio più piccolo seduto sulle gambe, subito dietro a lei trovano spazio altri due ragazzini e quindi in fondo alla sella, già appoggiato al portapacchi, è accomodato il padre a chiudere la fila. Una famiglia al completo di cinque componenti che va al mare in motorino, tutti sullo stesso motorino e nessuno con il casco. É la scena che si vede in un video girato da un automobilista in transito a Pozzuoli, lungo via Campania, una strada che va verso il litorale della cittadina partenopea.

Un'immagine del video con la famiglia di 5 persone a bordo di uno scooter

La denuncia dell’”emergenza minori” a bordo

Il video dell’intera famiglia che senza casco viaggia in 5 su uno scooter è stato ripreso e condiviso sui suoi canali social dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che da tempo denuncia online i casi di imprudenza sulle strade e, in particolare, sta realizzando un dossier sull’argomento “emergenza minori a bordo senza sicurezza o al volante”. Assieme al video il deputato ha associato il suo commento: “Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi”.

Il post di Borrelli prosegue: “Ci chiediamo come sia possibile questo affollamento per le strade di questi scooter-carovana senza che nessuno li fermi. Dove sono le pattuglie, i controlli? A queste gente, oltre ad essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo ed inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori. Bisogna interrompere questo circuito”.