Napoli, esplosioni intimidatorie nella notte: bomba contro centro estetico

Napoli, 7 aprile 2023 - Due esplosioni, quasi certamente a scopo intimidatorio, nella notte a Napoli. Un ordigno artigianale è esploso in via Cumana 117. Ha danneggiato la serranda esterna e la porta d'ingresso di un centro estetico di proprietà di un 33enne incensurato del posto. L'esplosione ha danneggiato anche 2 auto parcheggiate nelle vicinanze. Non ci sono feriti.

Intorno alle 3,30, in via Ilaria Alpi altezza civico 24, i Carabinieri della stazione di Marano sono intervenuti per un'auto in fiamme: in uso a 46enne già noto alle forze dell'ordine, è stata completata distrutta. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice di entrambi gli eventi.