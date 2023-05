Maltempo in Campania, allerta gialla prorogata di altre 24 ore

Napoli, 10 maggio 2023 - Resite il maltempo sulla Campania. L'allerta gialla emanata ieri dalla Protezione Civile della Campania e attualmente in vigore è stata prorogata, "in considerazione della valutazione degli attuali scenari meteorologici e dell'evoluzione dei modelli matematici", fino alle 16 di domani, giovedì 11 maggio. Fino alle 9 di domani, precisa una nota, "l'allerta Gialla riguarda tutta la Campania. Da quell'ora e fino alle 16 la criticità invece interesserà esclusivamente le zone Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini".

Si prevedono possibili ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali ma anche una possibile caduta massi e occasionali fenomeni franosi. Attenzione, puntualizzano dalla Protezione Civile, va prestata anche in assenza di precipitazioni, sia per il deflusso a valle delle acque provenienti dalle zone montuose o collinari che per i fenomeni di dissesto connessi alla saturazione dei suoli e a condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda, quindi, ai sindaci di mantenere attivi i Centri operativi comunali, "di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture (anche provvisorie) esposte alle sollecitazioni dei venti".