Sedicenne investe con lo scooter due ragazzine di 13 anni: aveva appena sorpassato una colonna di auto

Napoli, 27 ottobre 2024 - Sorpassa una colonna di auto con lo scooter e travolge due ragazzine 13enni che attraversavano la strada. L’autore della manovra azzardata è un ragazzo di 16 anni. È successo ieri sera a Giugliano in Campania, nel Napoletano.

L’impatto è avvenuto in via Roma e, stando a quanto riferito, il ragazzo avrebbe investito le ragazzine dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati per il traffico.

Le due vittime sono state trasportate in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e, per fortuna, non sono in pericolo di vita. Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Giugliano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.