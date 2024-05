Europa preoccupata per i Campi Flegrei: “Stiamo monitorando la zona”

Napoli, 23 maggio 2024 – L’Europa preoccupata per i Campi Flegrei, a Bruxelles è scattata l’allerta sullo sciame sismico dovuto al super vulcano partenopeo. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) della Ue “sta monitorando da vicino la situazione nell'area dei Campi Flegrei e di Napoli”. A riferirlo è un portavoce della Commissione Europea.

“Come sempre – aggiunge il portavoce – la Commissione è pronta a fornire assistenza in scenari di catastrofi naturali e in altri casi, attraverso il meccanismo di protezione civile della Ue, qualora uno Stato membro colpito richieda sostegno".

Musumeci

Dopo il vertice di ieri a Palazzo Chigi sull’emergenza di Napoli, il ministro Musumeci ha annunciato: "Mezzo miliardo per la messa in sicurezza. Aiuti a chi lascerà la zona". Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe deliberare sullo stato di emergenza dei Campi Flegrei. “Ieri alla presenza della presidente Meloni si è verificato l'ammontare dei costi per ogni dicastero, quale è il compito di ognuno e all'incirca quante risorse nel complesso devono essere messe a disposizione”, spiega il ministro alla Protezione Civile, Nello Musumeci.

“La prossima riunione sarà quella che dovrà definire il quadro, per poi passare, se necessario, alla deliberazione del CdM nella prossima riunione. Stiamo aspettando che i ministeri facciano questa ricognizione, direi, in un paio di giorni”, ha aggiunto Musumeci parlando a Omnibus, su La 7. “Dopo 82 anni, credo che qualche giorno ancora ce lo possiamo prendere – ha aggiunto – visto che per 80 anni nessuno si è preoccupato di fare campagna di comunicazione, di dire quali erano i rischi di consolidare le infrastrutture, come se i Campi flegrei non esistessero”.

Notizia in aggiornamento