Turista pavese uccisa da uno yacht in fuga: si cercano tracce nelle telecamere di Posillipo

Napoli, 11 giugno 2024 – Telecamere al vaglio degli inquirenti per cercare lo yacht che ha travolto e ucciso Cristina Frazzica, la 30enne di Voghera travolta mentre era un canoa nel golfo di Napoli.

Gli agenti della Capitaneria di porto stanno scandagliando le immagini registrate dai sistemi di sicurezza di Villa Rosebery a Posillipo, che puntano proprio sulla zona dell’incidente. Il collega scampato alla tragedia ha visto l’imbarcazione allontanarsi, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e omissione di soccorso.

Il racconto: “Era uno yacht, andava fortissimo”

A raccontare agli inquirenti la dinamica dell'incidente è stato l'avvocato napoletano Carmine Leone, il 33enne superstite, scampato alla tragedia. “Era uno yacht, andava fortissimo: forse non ci ha visti proprio e ci ha presi in pieno”, ha detto l’uomo agli agenti. Laureata in biotecnologie, la donna era a Napoli per motivi di studio.

L'impatto laterale con lo scafo, ha scagliato la canoa una ventina di metri più in là. “Cristina era morta, io mi sono salvato perché mi sono tuffato”, ha spiega l’avvocato superstite. Oltre a lui, non ci sarebbero altri testimoni. Dopo l’impatto, l'imbarcazione si è dileguata: non è chiaro se sia scappata, oppure non si sia accorta dell’impatto. Intanto, però, si indaga per omicidio e omissione di soccorso.