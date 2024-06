Caivano, suocero del boss Cicatelli si avvicina armato a don Patriciello, fermato

Napoli, 11 giugno 2024 – Un nuovo episodio intimidatorio nei confronti di don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano (Napoli). A riferirlo è il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che esprime "solidarietà e vicinanza" al prete. Da quanto raccontato, il suocero del boss Cicatelli, Vittorio De Luca, 74 anni, è stato fermato e denunciato dalle forze dell'ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli all'interno della chiesa dei Santa Apostoli. il contatto però non è avvenuto. L'uomo, affetto da uno stato di salute psicologico precario, era in possesso di un coltello, sequestrato poi dalla polizia.

L'episodio è stato confermato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che parla di una "situazione delicata" e che il prete sta vivendo "con grande serenità, perché don Maurizio sa che al suo fianco c'è lo Stato".

Anche la premier Giorgia Meloni ha manifestato la sua "totale solidarietà e vicinanza per l'ennesimo atto di intimidazione" a don Patriciello. "Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità – ha aggiunto, sui social, la presidente del Consiglio – avrà sempre il sostegno del governo e mio personale. Siamo tutti con te". Anche altri esponenti politici hanno espresso la loro vicinanza al prete, noto per la sua lotta contro i clan.