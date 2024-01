Palma Campania, appalti pilotati in municipio: arrestato il sindaco, indagati altri 2 funzionari e 5 imprenditori

Palma Campania (Napoli), 9 gennaio 2024 – Operazione anticorruzione nel Comune di Palma Campania dove il sindaco, Nello Donnarumma, due dipendenti comunali e cinque imprenditori sono destinatari di misure cautelari emesse dal gip della procura di Nola per corruzione, turbativa d'asta, depistaggio, falso in atto pubblico e subappalto non autorizzato. Per due degli indagati, tra cui il sindaco, il gip ha disposto l'arresto con il beneficio dei domiciliari, per tre il divieto di dimora, per altri tre il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Operazione dei carabinieri nel municipio di Palma Campania: il sindaco Nello Donnarumma ai domiciliari (foto profilo Facebook)

Le indagini

Il provvedimento verso gli 8 indagati è la conclusione delle indagini, condotte tra il 2021 ed il 2022 dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna con l'ausilio della stazione di Carbonara di Nola, che hanno consentito di svelare la gestione irregolare del Comune di Palma Campania, connotata dal sistematico asservimento dei pubblici poteri ad interessi particolaristici e di natura clientelare. In particolare, si legge in una nota, le investigazioni hanno consentito di raccogliere molrti elementi indiziari sull'illecito svolgimento di svariate procedure di gara, in particolare quelle per la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi, i lavori di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici e le operazioni di carotaggio su fondi interessati dallo sversamento di rifiuti.

Appalti pilotati in cambio di favori

Le procedure d’appalto sarebbero state turbate in modo da predeterminarne l'esito in favore degli imprenditori aggiudicatari, spesso identificati in figure gradite alla componente politica dell'ente locale che risulterebbe avere esercitato la propria indebita ingerenza verso alcuni dirigenti. Gli elementi acquisiti hanno portato il gip a contestare molteplici episodi di corruzione: in cambio dell’aggiudicazione di alcuni appalti comunali, i soggetti del Comune indagati avrebbero preso denaro e ottenuto anche altri favori, tra cui un tornaconto di carattere elettorale connesso all'assunzione, da parte degli imprenditori beneficiari dell'appalto, di soggetti segnalati dai pubblici ufficiali.