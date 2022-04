Covid oggi in Campania, il bollettino del 4 aprile: 3.384 casi, giù anche i ricoveri 

Articolo : Bollettino Covid Italia oggi: balzo dei ricoveri. I dati del 4 aprile regione per regione

Napoli, 4 aprile 2022 - Sono 3.384, in Campania, i neo positivi al Covid su 19.925 test esaminati. Contagi in calo rispetto ai 6.373 casi di positività al coronavirus registrati ieri 3 aprile. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, resta stabile il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,78% ed oggi è 16.93%.

Quattro i decessi nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali, leggero calo di ricoveri nelle terapie intensive con 35 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri) ed anche in degenza con 729 posti letto occupati.

Indagine sulle varianti

Proseguono le indagini rapide per stimare la prevalenza delle varianti Vov e di altre varianti di Sars-CoV-2 in Italia. Questa valutazione prenderà in considerazione i campioni dai casi notificati oggi, lunedì 4 aprile 2022, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico. Lo prevede una nuova circolare firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Verranno considerate 4 macroaree: nord-ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia), nord-est (Trentino-Alto Adige,

Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio), sud e isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)