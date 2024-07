Crollo Vela Celeste, Scampia spera: le bambine in terapia intensiva sono state estubate

Napoli, 31 luglio 2024 – Una notizia che lascia sperare: le due bambine – di 7 e 4 anni – ricoverate in terapia intensiva dopo essere state ferite nel crollo della Vela Celeste di Scampia, sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall'assistenza respiratoria. In altre parole sono state estubate con risultati “soddisfacenti”. Tuttavia, le prognosi rimangono “strettamente riservate”. A riferirlo è il bollettino medico dell’ospedale Santobono.

Il bollettino

Il nosocomio ha rilasciato aggiornamenti anche per quanto riguarda le giovanissime pazienti ricoverate in ortopedia. “A. A, di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso postoperatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone – si sottolinea – B. M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore, presenta un decorso ortopedico post-operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che necessitano di stretto monitoraggio”. “B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta buon decorso post-operatorio e condizioni generali buone e stabili”.

Le Vele di Scampia il giorno dopo il crollo (Ansa/Cesare Abbate)

“Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate in chirurgia di urgenza: A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali in miglioramento. Si alimenta regolarmente. Resta ricoverata a completamento delle indagini strumentali” e oggi è “prevista una rivalutazione oculistica e neurochirurgica”. Infine, “A.A., di 4 anni, presenta condizioni cliniche in miglioramento. Si alimenta, stabile la lesione alla milza, resta sotto stretto controllo clinico”, conclude il bollettino.

La promessa di Manfredi

A margine di un consiglio comunale, il sindaco Gaetano Manfredi è tornato a parlare dei piani per riqualificare Scampia e fornire ai suoi cittadini delle condizioni abitative migliori. “L'obiettivo primario è accelerare i lavori che sono legati alla costruzione delle nuove abitazioni – le parole del primo cittadino – così da dare una soluzione definitiva a questo problema che si trascina ormai da oltre 40 anni”.

“Uno dei cantieri è stato già consegnato e i lavori sono cominciati, mentre per l'altro blocco di edifici, da realizzare proprio vicino alla Vela celeste, la consegna del cantiere avverrà nella prima settimana di settembre”, ha assicurato Manfredi.

Il sindaco ha poi ricordato che tra i residenti delle Vele ci sono numerose famiglie con “fragilità”: “Noi abbiamo un obbligo non solo morale ma anche giuridico di garantire assistenza, sostegno e ospitalità a tutte” queste famiglie.