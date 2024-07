Scampia, il funerale delle vittime del crollo. Attese migliaia di persone

Napoli, 29 luglio 2024 – Tutto pronto per l’addio a Roberto Abbruzzo e Patrizia e Margherita Della Ragione, le tre vittime del crollo alla Vela Celeste di Scampia. I loro feretri sono arrivati in piazza Giovanni Paolo II, dove decine di persone sono arrivate in anticipo per il funerale.

Tra di loro, anche il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il prefetto Michele di Bari e la vicepresidente del Senato Maria Castellone. Prevista anche la presenza dell’ex presidente della Camera Roberto Fico e l’europarlamentare Lucia Annunziata.

In prima fila i familiari dei defunti, che indossano magliette bianche con le foto delle vittime e la scritta ‘Giustizia sia fatta’.

Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo (Ansa)

Il rito sarà celebrato dall’arcivescovo Domenico Battaglia e dai parroci del quartiere napoletano Alessandro Gargiulio e Federico Scognamiglio.

Una giornata che si preannuncia carica di commozione per la città, che è in lutto come stabilito dal primo cittadino. La presidenza del consiglio dei ministri ha autorizzato l’esposizione a mezz’asta delle bandiere. Il funerale vedrà la presenza di migliaia persone – le sedie preparate sono 2mila – e per evitare spiacevoli incidenti dovuti al caldo intenso atteso per le prossime ore, la funzione è stata anticipata di mezz’ora e sono stati posizionati dei gazebo per pararsi dal sole. Un uomo è stato già soccorso proprio per un malore dovuto al caldo.

“È una giornata di grande dolore e di partecipazione di tutta la città a questa grande tragedia – ha dichiarato Manfredi – Dobbiamo essere vicini alle famiglie, ai feriti che sono ancora in ospedale”. Il sindaco ha poi rinnovato il suo impegno nei confronti degli abitanti di Scampia: “Dobbiamo dare una prospettiva certa alle famiglie che vivono nelle Vele e devono avere una soluzione abitativa dignitosa e definitiva”.

"Oggi ci troviamo qui in questa periferia, che purtroppo oggi diventa il centro dell'attenzione di tutti non per la sua rinascita, ma perché ancora una volta l'odore della morte e della paura pervade le sue vie e i cuori dei suoi abitanti”. Con queste parole l’arcivescovo Battaglia ha aperto l’omelia: “Gli abitanti di Scampia – ha proseguito – che per già molto tempo hanno subito etichette mediatiche frettolose e generalizzanti, che hanno tanto lottato per scrollarsi di dosso un'opinione pubblica che legge le situazioni con una superficialità spesso più attratta dalla decadenza del male che dai tanti segni primaverili di riscatto, oggi si ritrovano qui per piangere le vittime di un crollo che va ben oltre le macerie di cemento e ferro, assurgendo a simbolo di un crollo sociale che deve essere arginato, prevenuto, evitato”.

Prima delle esequie pubbliche, verso le 8.30 di questa mattina, le famiglie e gli amici più stretti hanno potuto dire addio a Patrizia, Margherita e Roberto in forma privata nella chiesa della Resurrezione.

Sui feretri le foto delle vittime, e intorno ad essi diversi mazzi di fiori.

Notizia in aggiornamento