Ballottaggi in Campania: urne chiuse, al via lo spoglio in sei Comuni

Napoli, 29 maggio 2023 - Seggi chiusi alle 15, è in corso lo spoglio nei sei Comuni della Campania chiamati al ballottaggio per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si vota nella Provincia di Napoli a Cercola, Marano e Torre del Greco, il comune più grande. Nel salernitano a Campagna e Scafati. Un solo comune nella provincia di Caserta: San Felice a Cancello.

L'affluenza ai seggi

Urne chiuse alle 15 di lunedì 29 maggio, il dato dell’affluenza in Campania scende di 15 punti al 46,93% (61,54), nella provincia di Napoli il dato è del 41,16% (56,15%).

A Cercola alle ore 15 ha votato il 50,28% (60,27); a Marano ha votato il 29,31% (50,53); mentre a Torre del Greco ha votato il 47,42% (59,18)

Alle ore 12 domenica 28 maggio l’affluenza è in leggero calo nei sei comuni campani al ballottaggio: 10,23% contro il 13,58% del 14 e 15 maggio. Alle ore 19 si conferma il dato in calo: 23,53% contro il 34,85%, alle 23 ha votato il 34,16% (46,45%) In particolare nella provincia di Napoli alle ore 12 ha votato il 9,04% degli aventi diritto contro il 12,27% del primo turno, alle ore 19 il 20,15% (31,26%), alle ore 23 il 29,35% (42,08): a Cercola alle ore 12 ha votato l'11,08% (13,47) alle ore 19 il 25,90% (34,65%), alle 23 il 36,98% (46,29); a Marano alle ore 12 ha votato il 6,14% (10,39), alle ore 19 il 14,46% (28,65%), alle ore 23 21,55% (38,96); mentre a Torre del Greco alle ore 12 ha votato il 10,61% (13,31), alle ore 19 il 22,88% (32,36%) e alle ore 12 il dato sempre in calo è del 33,14% contro il 43,37 del primo turno.

Le sfide nei comuni in provincia di Napoli

Torre del Greco, è il comune più grande 85mila abitanti, si affrontano al ballottaggio Luigi Mennella, candidato di centrosinistra e M5s, che al primo turno ha ottenuto il 46% delle preferenze e l’ex sindaco Ciro Borriello, sostenuto dal centrodestra, senza Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 44% dei voti.

Marano (57mila abitanti), la sfida è tra Matteo Morra (25% al primo turno) e il civico Michele Izzo (21%)

Cercola (17mila abitanti ), i nomi in corsa per la carica di sindaco sono Biagio Rossi, sostenuto dal M5S e Freecercola (49% al primo turno) e Antonio Silvano il candidato di Pd, Psi ed Europa Verde (42% il 14 e 15 maggio).