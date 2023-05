Ballottaggi 2023, risultati in diretta. Da Ancona a Vicenza: lo spoglio live

14:48 Ballottaggi elezioni amministrative: alle 15 urne chiuse Tutto pronto per l’inizio dello spoglio dei voti dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2023. In ballo il destino di 41 comuni. Alle 15 urne chiuse.

15:01 Ballottaggi comunali 2023: urne chiuse Si sono chiuse le urne dei ballottaggi delle amministrative 2023. Al via lo spoglio dei voti. Attesa per i dati sull’affluenza.

15:08 Il calendario delle elezioni nei comuni di Sicilia e Sardegna Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688. Si è votato uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si è votato anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna. Ora, conteggiato il numero degli elettori, si prosegue con lo spoglio delle schede.

15:16 Exit poll Catania: Tarantino avanti con 56-60% Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.

15:18 Exit poll Trapani: Miceli in testa con 42-46% Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - con una forbice tra il 38% e il 42%.

15:21 Affluenza in calo: 51,19% Affluenza in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni, secondo i primi dati a disposizione: il dato è 51,19% (842 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (59,47%). Lo comunica il sito del Viminale. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 15 (53 sezioni su 171) è del 66,62% (68,69% alle precedenti comunali).

15:29 Ballottaggi: l’affluenza alle 15 nei capoluoghi al voto Ecco l'affluenza dei ballottaggi alle ore 15 nei 7 capoluoghi al voto (dati Viminale): Ancona 51,74% contro il 54,94% del primo turno, Brindisi 43,81% contro il 57,65%, Massa 51,60% contro il 60,29%, Pisa 56,34% contro il 56,43%, Siena 56,95% contro il 63,82%, Terni 46,97% contro il 59,57%, Vicenza 52,78% contro il 54,20%.