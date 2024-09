Allerta meteo a Napoli: danni e disagi. Stazioni del treno allagate e collegamenti interrotti con Ischia e Procida

Napoli, 9 settembre 2024 – Anche in Campania, dove la pioggia sta cadendo ormai da diverse ore, si contano i danni e i disagi dovuti al maltempo. Questa mattina a Napoli, in via Bernini, un albero ad alto fusto è crollato causando una grande paura tra i residenti del Vomero. Fortunatamente, non si registra alcun ferito.

Numerosi in particolare i disagi legali ai trasporti pubblici. L’Ente Autonomo Volturno ha annunciati che, a causa dell’allagamento di alcuni punti, risulta bloccata una tratta della linea Napoli-Poggiomarino, precisamente tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario. “Pertanto i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pompei Santuario ed i treni per Napoli avranno origine da Pompei Santuario”, si legge nella nota dell’Eav.

Inoltre, il forte vento da sud-ovest che da diverse ore sta soffiando sul golfo di Napoli ha ingrossato il mare, rendendo difficili i collegamenti marittimi con le isole di Procida e Ischia: sono dunque stati sospesi. In particolare risultano cancellate diverse corse degli aliscafi da Molo Beverello per Ischia Porto e tutte quelle operate per Forio così come sono state annullate alcune delle corse dei mezzi veloci programmate per l'isola di Procida; cancellati anche alcuni servizi di collegamento effettuati con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida.

Per la giornata di oggi vige un’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile; le condizioni meteo dovrebbero peggiorare nel pomeriggio. Il comune di Napoli ha disposto la chiusura, per l'intera giornata di oggi, di parchi, cimiteri cittadini, impianti sportivi e del pontile di Bagnoli. Interdetto anche l'accesso alle spiagge.