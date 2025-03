Napoli, si apre una voragine di 3 metri al Vomero. Un camion dei rifiuti ci finisce dentro

Napoli, 25 marzo 2025 – Si apre una voragine di 3 metri sulla strada e un compattatore dei rifiuti ci finisce dentro. È successo stanotte al quartiere Vomero di Napoli. Un cedimento causato da una perdita nella rete fognaria ha provocato l'apertura di una buca profonda circa tre metri lungo la sede stradale in via Scarlatti. Lo rende noto il Comune.

Al momento non è ancora chiaro se a provocare lo sprofondamento del pavè sia stata una perdita d'acqua ‘bianca’ o da scarichi fognari. Sospesa la fornitura idrica al condominio del civico 141, transennata la zona.

La voragine che si è aperta nella notte nella zona pedonale di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli

Il crollo al passaggio del camion

La voragine si è aperta vicino al tombino del civico 141. Stando alle prime informazioni, il crollo della strada sarebbe avvenuto all’improvviso mentre passava un camion dei rifiuti di Asia, l’azienda che gestisce la nettezza urbana in città. La buca è profonda 3 metri.

Sono in corso i sopralluoghi tecnici per stabilire le cause del cedimento. Intanto la zona è stata recintata con del nastro e per motivi di sicurezza è stata totalmente chiusa alla circolazione, sia dei veicoli che dei pedoni.

Il compattatore dei rifiuti in bilico nella voragine

Strada chiusa, un palazzo senz’acqua

"Sono stati prontamente attivati tutti i servizi comunali e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i tecnici e gli operai di ABC”, fanno sapere dal palazzo municipale. Il Comune informa che in attesa delle necessarie verifiche e degli interventi per la riparazione del danno, la strada è stata chiusa e l'erogazione idrica sospesa al condominio che si trova nelle immediate vicinanze della zona interessata. L'intervento è ancora in corso, ma si prevede il ripristino della fornitura d'acqua nel corso della giornata.