Morto Antonello Fassari, il Cesare de I Cesaroni. Claudio Amendola: “Sarai per sempre mio fratello”

Cinema e tv in lutto: è morto all’età di 72 anni l’attore Antonello Fassari. Tra le sue partecipazioni più famose e nazionalpopolari si ricorda senza dubbio quella nei panni di Cesare, il fratello di “Giulio” Claudio Amendola nella fiction cult ‘I Cesaroni’. L’attore era malato da tempo.

Numerose le sue partecipazioni televisive, compresa quella all’interno dell’altrettanto storico e mitico programma ‘Avanzi’, dove interpretava il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma il vero successo presso il grandissimo pubblico italiano era arrivato proprio grazie a ‘I Cesaroni’. Fiction nella quale Antonello Fassari interpretava il fratello burbero ma dal cuore molto tenero di Giulio Cesaroni. Sua la celeberrima battuta “Che amarezza”, con la quale il personaggio di Cesare Cesaroni chiudeva molte frasi nella fiction.

"Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - ha commentato commosso all’Ansa Claudio Amendola - mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù".

Diplomato all'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà anni '80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico.

Commosso anche il ricordo di Ludovico Fremont, attore che ha vestito i panni di Walter Masetti ne ‘I Cesaroni’: “Antone…che te devo di’…i discorsi dell’accademia nazionale Silvio d’Amico, de Ronconi, de Strehler, der teatro, der cinema…che bello quanno io e te parlavamo ar telefono …de roma de sto lavoro, de che vordi dedica tutta la vita a sto grande circo, dove se ride e se piagne…io te dico na cosa sola…grazie! E comunque, ‘che amarezza’”.

Cesare Cesaroni, ma non solo. Antonello Fassari è ricordato da molti cultori della tv anni Ottanta anche per il personaggio di Antonello Bufalotti, detto ‘Puccio’, il traffichino amico di Chicco, Bruno e Massimo ne ‘I ragazzi della III C’.