Diego De Vivo, morto a 14 anni prima degli allenamenti. Tragedia alla Cantera Napoli

Napoli, 27 marzo 2025 – Stava per cominciare la seduta di allenamento insieme ai suoi compagni di squadra quando, si è accasciato al suolo e per lui non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Diego De Vivo il ragazzino di 14 anni, morto per un malore improvviso poco prima dell'inizio degli allenamenti.

L'adolescente è morto nella serata di ieri alla scuola calcio Cantera Napoli. Vani i soccorsi arrivati tempestivamente. Il corpo del giovane ora è a disposizione per l'autopsia, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

In tribuna erano presenti anche i genitori, chiaramente sotto choc per quanto accaduto. Il corpo del giovane è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che dovrà stabilire le cause del decesso.

Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia del ragazzo a partire dalla società per la quale giovaca. “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!” si legge in un post Instagram del Cantera Napoli, che ha dichiarato "immediatamente sospese tutte le attività".

Cordoglio anche da parte della tifoseria partenopea, il padre di Diego è infatti uno storico sostenitore del Napoli appartenente alla Curva B, la frangia più calda del tifo napoletano.