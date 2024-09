Maltempo a Roma: temporale nella notte. Chiuse diverse strade e stazioni metro Manzoni e Ponte Lungo

Roma, 9 settembre 2024 – Violento nubifragio nella notte a Roma, con numerose scariche elettriche e una grande quantità di accumulo d’acqua in diverse zone della città. Nel pomeriggio di ieri, la Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione per rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le strade chiuse

Sull’Appia è temporaneamente chiuso il sottopasso in entrambe le direzioni, dal km 14 al km 17, a causa di un allagamento. Si transita sulle carreggiate laterali, informa una nota dell'Anas. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine, che stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Alcuni alberi caduti al Circo Massimo a causa del maltempo a Roma dello scorso 3 settembre (Ansa/Corrado Chiominto)

Il traffico è intenso in via del Foro Italico verso San Giovanni, per via della caduta di un albero che ha causato la riduzione di carreggiata. Due rampe di via del Tintoretto sono chiuse, sia verso Roma che in direzione fuori Roma, per allagamento. La polizia è sul posto.

In via Appia Pignatelli, per il crollo di un albero, è stata disposta la chiusura da vicolo della Basilica a via Appia Antica.

Disagi per i trasporti pubblici

Roma Capitale ha fatto sapere che sono chiuse le stazioni della Metro A di Manzoni e Ponte Lungo. La linea 767 dei bus in arrivo da Agricoltura è stata deviata.

Gli interventi

Molte le segnalazioni di alberi caduti e di disagi al traffico conseguenti alla bomba d’acqua notturna. Sono stati circa 100 gli interventi dei Vigili del fuoco dalla mezzanotte in poi, per alberi e rami pericolanti, danni d'acqua, frane e dissesti statici. Le zone della Capitale maggiormente colpite sono state via della Batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli, dove per il crollo di un albero è stata disposta la chiusura da vicolo della Basilica a via Appia Antica.

In provincia stanno ancora proseguendo gli interventi per liberare le strade dagli alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati. Ad Anguillara Sabazia, i carabinieri stanno intervenendo per la caduta di due grossi alberi in via Braccianese (al km 25) e in viale Reginaldo Belloni.