Pestaggio a Sorrento: in sei contro un 18enne che difendeva un amico e una ragazza

Napoli, 30 novembre 2024 – Il branco contro un ragazzo di 18 anni: è successo lo scorso 16 ottobre e i protagonisti dell’aggressione sono sei giovani – tutti tra i 18 e i 20 anni – della Sorrento ‘bene’. Stamattina sono stati posti sotto arresti domiciliari, a seguito dell’applicazione dell’ordinanza firmata dal Gip di Torre Annunziata da parte dei carabinieri della compagnia di Sorrento.

I sei ragazzi sono gravemente indiziati del reato di lesioni personali e gravi, con l’aggravante di aver agito insieme e in un numero superiore a cinque. A denunciare sono stati i genitori della vittima. Da quanto emerge, il giovane stava difendendo un amico e una ragazza. È tutt’oggi ricoverato in ospedale per le gravissime lesioni riportate, dopo essere stato sottoposto persino a diversi interventi di chirurgia ricostruttiva. Serviranno tre o quattro mesi per guarire.

La ragazza difesa sarebbe la ex fidanzata di uno degli aggressori. Si presuppone infatti che il pestaggio sia avvenuto per futili motivi, legati alla gelosia: avrebbe infastidito il fatto che sia stata riaccompagnata a casa dai due ragazzi.