Aggressione al policlinico Umberto I di Roma: minaccia medico e picchia infermieri

Roma, 26 novembre 2024 – Un uomo di 47 anni, di origine campana, è stato arrestato dalla polizia per aver minacciato un medico e aggredito tre infermieri al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I a Roma.

È successo martedì scorso: un uomo aveva aggredito verbalmente un medico, e una volta invitato alla calma da tre infermieri aveva risposto scagliandosi contro di loro, prendendoli a calci e pugni. La Sala operativa, allertata, ha inviato delle volanti dai commissariati di Porta Pia e Università.

Una volta in reparto, gli agenti hanno intercettato l’aggressore, che è stato dunque arrestato per minacce, lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Quella della violenza contro gli operatori sanitari è una vera e propria piaga: le aggressioni a medici e infermieri sono in costante aumento. Lo scorso settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato una stretta volta a tutelare il personale degli ospedali: è stata introdotta la flagranza di reato in d ifferita, permettendo l’arresto fino a 48 ore dopo l’aggressione, utilizzando anche documentazione videofotografica per l’identificazione dei responsabili. La pena in caso di aggressione può incarnarsi in fino ad un massimo di 5 anni di reclusione.