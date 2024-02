Napoli, accoltella un 19enne durante una lite: ragazzino di 15 anni si costituisce accompagnato dai genitori

Napoli, 2 febbraio 2024 – Una lite tra ragazzi a Napoli iniziata per futili motivi e finita a coltellate con un 15enne che ha sferrato diversi fendenti contro un 19enne e ha poi fatto perdere le sue tracce. Fino ad ora, quando ieri il ragazzino di 15 anni si è presentato con i genitori alla caserma dei carabinieri di Ponticelli per costituirsi. La lite e le coltellate risalgono allo scorso 14 gennaio e sono avvenute nel quartiere orientale di Ponticelli. A farne le spese un giovane di 19 anni colpito alla spalla e alla schiena e rimasto in ospedale per cinque giorni e giudicato guaribile nei successivi 15.

Coltelli sequestrati dai carabinieri

Le indagini

Le ricerche del giovane aggressore con il coltello sono terminate ieri, quando il 15enne responsabile, un ragazzino del posto, è stato individuato. Le indagini, supportate dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno avuto un'accelerata quando il minore si è presentato spontaneamente al comando stazione dei carabinieri di Ponticelli, accompagnato da genitori e avvocato, dichiarandosi autore materiale del ferimento. Nei confronti del 15enne è stato emesso dalla procura per i minorenni di Napoli un decreto di fermo eseguito dai carabinieri, ma il provvedimento non è stato convalidato. Su disposizione del giudice, il minore, in attesa del processo, è stato affidato a una comunità.

