Sportwear sartoriale con materiali high-tech

Plan C sceglie il contesto e l’atmosfera unica di Pitti Uomo per il lancio ufficiale della sua collezione maschile primavera estate 2025. Alla Fortezza da Basso, alla Sala delle Grotte, va in scena un progetto speciale in collaborazione con la Fondazione Pitti Discovery, con il quale Plan C svelerà anche un’anteprima della collezione donna. Guardando oltre trend e stagioni Carolina Castiglioni, direttore creativo e anima di Plan C (nella foto), esprime la sua estetica distintiva con un guardaroba essenziale dall’allure contemporanea. Classico e high-tech, maschile e femminile si armonizzano in un look che prescinde dal genere e dalla stagionalità.

Plan C propone una capsule estiva di look facilmente combinabili tra loro, completati da accessori come tote bag, zaino e sandali. In linea con il Dna del brand, i tessuti sono iper sofisticati: fresco popeline cotoniero, cotone light texturizzato, materiali high-tech. E ancora, lo spalmato water resistant a effetto liquido accanto a cotone grezzo, lana leggera, jersey e maglieria. Unendo sartorialità, sportswear e richiami all’universo utility nascono pezzi sapientemente reinterpretati secondo proporzioni maschili.