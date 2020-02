Roma, 15 febbraio 2020 - Arriva Lampoo, un innovativo servizio online per rivendere i propri capi di qualità in modo facile e veloce, grazie al servizio gratuito di ritiro a domicilio, e una piattaforma e-commerce dove poter acquistare in totale sicurezza e a prezzi vantaggiosi i brand più amati, e veder recapitati i propri ordini dopo poche ore e con diritto di reso gratuito.

Lanciato alla fine del 2019 e dedicato alla moda di lusso femminile di seconda mano, il nuovo servizio offerto da Lampoo scarica le venditrici di tutte le azioni da svolgere tipiche dell’utilizzo degli attuali marketplace peer-to-peer. Con Lampoo basta prenotare sul sito il ritiro gratuito dei propri capi, che una volta giunti nella sede milanese della società, vengono controllati uno ad uno da un team di esperti che ne attesta l’autenticità, attribuisce un grado di qualità e stabilisce il prezzo di vendita.

I prodotti vengono poi digitalizzati e messi in vendita su Lampo.com. Ad ogni vendita effettuata l’utente incassa i profitti al netto della commissione che Lampoo si trattiene per il servizio. Per coloro che vogliono acquistare le migliori marche a prezzi imbattibili, Lampoo rappresenta la quintessenza della moda di lusso pre-loved. Non solo perché garantisce la qualità di ogni singolo prodotto, ma perché è l’unica piattaforma di second hand a poter offrire un’esperienza d’acquisto equiparata ai migliori e-commerce di moda.

I prodotti vengono infatti presentati con contenuti fotografici di alto livello e con descrizioni esaustive, gli ordini vengono preparati in 24 ore ed il reso è gratuito e sempre garantito. La moda pre-loved sta conquistando l’interesse di sempre più donne, e in Lampoo è forte la convinzione che fra non molto sarà più che normale acquistare prodotti di qualità di seconda mano, addirittura con l’intenzione di rivenderli. Questo non significa che non si compreranno più prodotti nuovi, anzi, gli esperti valutatori della neonata piattaforma digitale, consigliano di acquistare quelli dei brand più in voga e di trattare i capi con cura per preservarne la qualità, così da poter beneficiare di un alto valore di rivendita.

Ma guadagni e risparmio non saranno le uniche motivazioni per cui le utenti utilizzeranno la piattaforma, infatti sempre più consumatrici pongono la loro attenzione sui temi della sostenibilità. E la missione del sito va nella stessa direzione, ossia quella di estendere il ciclo di vita e preservare il valore di ogni capo di abbigliamento di qualità, contribuendo ad ispirare e a costruire il futuro per una moda sostenibile.