Giardini sognanti e fantastici: una natura da indossare nelle sciarpe di Faliero Sarti

Vestirsi di Natura, con colori che nascono dai fiori e dalle foglie e stampe che richiamano giardini di fantasia e di sogno. “Oggi si può e forse anche un po’ si deve in nome di una sostenibilità vera e di un amore giusto per il Pianeta”. Così Monica Sarti imprenditrice e stilista fiorentina delle sciarpe Faliero Sarti che ha creato più di venti anni fa partendo delle radici manifatturiere saldissime dell’azienda tessile di famiglia e da una innata creatività che l’ha portata ad avere successo e ammirazione in tutto il mondo.

Perché queste sue creazioni hanno segnato una linea fondamentale che ha trasformato la sciarpa da semplice accessorio ad oggetto da amare, capace di raccontare come già succede per gli abiti tanto di noi e della nostra personalità. Dunque adesso è scoccata l’ora delle sciarpe che diventano Natura attraverso la nuova collezione disegnata e ’inventata’ con saggezza artigianale da Monica Sarti, una capsule in edizione limitata che celebra e rispetta la magia dell’ambiente.

Presentata pochi giorni fa a Firenze nel grande spazio di fiori e piante, sontuose, belle e rigogliose di Artemisia Fioristi, location suggestiva di Ilaria Minniti e Amleto Masi, da alcuni anni in città sul Lungarno Corsini, coppia di veri artisti delle composizioni floreali. Un momento poetico e unico per un prodotto irripetibile come queste sciarpe che raccontano di lavorazioni manuali con modalità di stampa che usano tecniche antiche e naturalissime, con l’impronta delle foglie e dei petali veri che si fondano tutt’uno col cashmere e con la seta, che tracciano disegni che ci portano in un universo intimo e senza uguali. Pezzi unici che da Artemisia erano appesi ai rami delle piante o adagiati sulle rose e sui tulipani, sui garofani e le bacche rosse di rosa canina. Una carezza morbida e avvolgente per stare al caldo con il corpo e col cuore. Tutti i prodotti della capsule Faliero Sarti & Artemisia sono realizzati in filati pregiati come cashmere, seta e cammello, tinti e stampati in colori naturali secondo i principi della sostenibilità e del rispetto delle materie prime, con foglie, fiori e bacche di stagione raccolte da artiste-artigiane che detengono i segreti di questa manifattura.