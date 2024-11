Prospex di Seiko stupisce ancora. Debuttano i fantastici tre. E la lunetta diventa ottagonale

La collezione Prospex di Seiko si amplia con tre segnatempo contraddistinti da una lunetta ottagonale, elemento stilistico che fa il suo debutto nel linguaggio estetico della marca proprio con questi nuovi modelli. Seiko Prospex rappresenta l’avanguardia dell’innovazione e si è affermata come il fiore all’occhiello del brand per gli appassionati di sport subacquei e avventura. Sin dal 1965, anno di introduzione del suo primo orologio subacqueo, Seiko ha costantemente evoluto la propria tecnologia e il design dei suoi modelli. Non è un caso quindi che abbia scelto di introdurre una novità stilistica così d’impatto proprio sulla sua linea di punta, evidenziando il desiderio di coniugare performance e ricerca estetica.

La cassa d’acciaio da 41,30 mm dei Seiko Prospex SPB481J1, SPB483J1 e SPB485J1 ospita un quadrante decorato da un motivo ispirato al fluttuare naturale delle onde, che rievoca il paesaggio di una costa marina tranquilla e suggestiva, evidenziando l’eleganza e il carattere dell’orologio. La forma delle sfere, rivestite in Lumibrite, assicura una leggibilità ottimale fino a 300 metri di impermeabilità, rispondendo così alle esigenze dei subacquei e facilitando la lettura dell’ora anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La lunetta poligonale in acciaio, di nuova concezione, è caratterizzata da curve delicate e conferisce al segnatempo un tocco dinamico. È declinata nelle tonalità nero, blu e color oro rosa, abbinate ai quadranti rispettivamente nei colori champagne, blu e nero. Inoltre, consente una facile presa offrendo una maggiore praticità.

La cassa e il bracciale, che si differenziano per le ampie superfici con finitura a specchio, si adattano elegantemente al polso. Per garantire una lunga durata e mantenere la brillantezza, questi componenti sono trattati con un rivestimento Super Hard, che riduce l’insorgere di graffi sottili.

I Seiko Prospex SPB481J1, SPB483J1 e SPB485J1 sono disponibili da novembre 2024 nelle boutique Seiko e presso rivenditori autorizzati selezionati in tutto il mondo e sul sito e-commerce www.seikoboutique.it.