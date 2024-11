Promaster di Citizen. Edizione limitata in arrivo per sportivi d’assalto

Il Shokosha Watch Research Institute è nato nel 1918. Il sindaco di Tokyo, Shinpei Goto, chiamò Citizen il primo orologio da tasca realizzato all’interno della fabbrica. Shōkōsha, divenuta un’azienda, prese il nome di questo orologio, rappresentando il cuore pulsante dei processi produttivi di Citizen.

Promaster, collezione di orologi firmata Citizen, festeggia il suo trentacinquesimo anniversario e per celebrare l’importante anniversario presenta diversi modelli Promaster in edizione limitata. CitizenPromaster è stato fondato nel 1989 come marchio di orologi per soddisfare le esigenze di sportivi professionisti decisamente attivi in ambienti impervi e complessi del nostro mondo di terra, di mare e infine del cielo. Per la gamma Sky, per esempio, realizza un modello con cassa in acciaio senza anse e con l’integrazione al bracciale. La maggior parte dei componenti sono dotati di un rivestimento Duratec grigio, mentre la corona si mostra con una finitura Duratec color Sakura, un color rosa ambrato, adottato anche per la sezione interna della lunetta del regolo calcolatore e i pulsanti, creando così l’effetto bicolore oro rosa all’insieme. Un orologio adatto all’aria che permette fino a 200 metri d’impermeabilità.

Mirko Di Meo